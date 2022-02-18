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CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 11:30
CHP’li Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalı sonrası, CHP'li Başkan Semih Şahin Parti disiplin kurulan sevk edildi. Peki Şahin hakkındaki iddialar neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Özdemir'in konuğu olan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman değerlendirdi.
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