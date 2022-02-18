18 Şubat 2022, Cuma
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CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?
CHP’li Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalı sonrası, CHP'li Başkan Semih Şahin Parti disiplin kurulan sevk edildi. Peki Şahin hakkındaki iddialar neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Özdemir'in konuğu olan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman değerlendirdi.