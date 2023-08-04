04 Ağustos 2023, Cuma
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CHP’li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partili Mustafa Güzel arasında “Pasif agresif” kavgası
14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha yaşayan muhalefet seçim ardından büyük kavgaya tutuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Güzel arasında bir tartışma yaşandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" ifadelerinin gündeme gelmesi üzerine canlı yayında birbirlerine Yarkadaş ve Güzel sert ifadeler kullandı. Güzel Yarkadaş'ı "Pasif agresif" olarak nitelerken Yarkadaş ise, "Pasif agrasif sizin Genel Başkanınızın ortaya koyduğu tavırdır. İş bittikten sonra fırsat bulup konuşmaya pasif agresif denir. Davutoğlu bunun en önemli temsilcisidir." şekline yanıt verdi. İşte yaşanan gerilim anları…