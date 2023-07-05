CHP'li Barış Yarkadaş: Dağ fare doğurdu | Bomba İYİ Parti göndermesi...

Seçimlerde aldığı hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Bu hamle CHP içinde büyük rahatsızlığa neden olurken CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. "Dağ fare doğurdu" diyen Yarkadaş İmamoğlu için "Geride kalan 4 yıl İYİ Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP’liymiş gibi davranamazsın." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN