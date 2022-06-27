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CHP'li Aykut Erdoğdu'ya videolu intikamda ikinci perde!

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Giriş: 27.06.2022 01:19
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile arasında hiçbir şey olmadığına ikna etmek için eski eşi Özge Erdoğdu'yla yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyaya düşerken, ikinci bir video daha yayınlandı. Özge Erdoğdu'nun paylaştığı ikinci videoda eşiyle evlenen Tuba Torun’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yer alırken Tuba Torun’un sinirli bir şekilde “Kadın hakları diye ben g. yırtıyorum. Onlar dolarla vekil oluyorlar “ ifadeleri net bir şekilde duyuluyor.
CHP’li Aykut Erdoğdu’ya videolu intikamda ikinci perde!
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