CHP’li Aykut Erdoğdu'nun haraç yazışmaları ortaya çıktı! Tazminat cezalarını belediyeye ödetti

İzmir :eşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskansız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şimdi haraç yazışmalarıyla haber oldu. İddiaya göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davaları ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanından tahsil etti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk, konunun detaylarını A Haber'e anlattı.

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