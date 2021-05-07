CHP’li Aykut Erdoğdu’nun haraç yazışmaları! Erhan Öztürk A Haber'de anlattı: Kısa sürede bu kadar malı nasıl edindi?

İzmir Çeşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskansız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şimdi haraç yazışmalarıyla gündem oldu. İddiaya göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davaları ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanından tahsil etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk konu ile ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı. Öztürk, “Aykut Erdoğdu’da malzeme çok. Dolayısıyla devamı gelecek. Bu itirafların üzerine soruşturma başlatılması lazım. Aykut Erdoğdu’nun bu kadar kısa sürede bu kadar malı mülkü gayrimenkulü nasıl edindi, kendi altında lüks jip eşinin altında lüks jipler nasıl olduğunu, memurluktan istifa edip milletvekili olan Erdoğdu’nun kısa sürede bunları edinmiş olmasının bir açıklaması olmalı” ifadelerini kullandı.

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