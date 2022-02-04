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CHP'li Aykut Erdoğdu, şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!

A Haber
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Giriş: 04.02.2022 09:36
Son dakika haberleri... CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, büyük bir skandala daha imza attı. CHP'li Erdoğdu, Şırnak Cizre'de PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Tarık Tarcan için yaptığı paylaşıma, ''Barışamadık, yaşatamadık'' notunu düştü. PKK'yı işaret eden CHP'li vekil, tepkilerin gelmesi üzerine o sözleri 'Kürt sorunu' için söylediğini iddia etti.
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