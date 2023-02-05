05 Şubat 2023, Pazar
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CHP'li Ataşehir Belediyesi hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
CHP'nin yolsuzlukları bitmek bilmeyen Ataşehir Belediyesi'nin soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerdense 5’i hakkında ev hapsi kararı verilirken 15 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.