17 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden büyük skandal! Böyle vicdansızlık görülmedi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden büyük skandal! Böyle vicdansızlık görülmedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2020 14:32
Güncelleme:17.08.2020 14:32
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağındaki evcil hayvanları ölüme terk etti. Hijyenden uzak, sağlık koşullarına riayet edilmeyen, aç ve susuz bırakılan, tedavileri yapılmayan ve toplanarak ormanlık alana atılan kedi ve köpeklerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Yetkili makamların nasıl bir işlem yapacağı merak konusu… Sabah'tan Damla Kaya'nın haberi...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağındaki evcil hayvanları ölüme terk etti. Hijyenden uzak, sağlık koşullarına riayet edilmeyen barınaktaki görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağındaki kedilerin ve köpeklerin bakımının yapılmadığı, çoğunun hastalandığı ve barınakların temiz tutulmadığı görüntülere tepki yağdı. "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan katliamı mı yapıyor?" sorusunun sorulduğu sosyal medyada hayvanseverler tepki gösterdi.

TEDAVİ YAPILMADI, AÇ VE SUSUZ BIRAKILDI
Tedavi edilmesi gereken kedilerle dolu olan barınakta acı çeken kedilerin hiçbirinin tedavisinin de yapılmadığı hayvanseverler tarafından dile getirildi. Barınak görüntülerinde kedilerin çok zayıf olduğu, aç bırakıldığı ve hayvanların çaresizliği gözler önüne serildi. Kedilerin ve köpeklerin hijyenden uzak olan barınakta tutulması ve hiçbir şekilde sağlık kontrollerine riayet edilmemesi ve ölüme terk edilmesi bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.

BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ

Yaş mama verildiğinde kedilerin açlıktan mamaya saldırışı, susuz bırakılan kedilerin susuzluktan gözlerinin şeklinin bile değiştiği videolarda yer aldı. Yetkili makamların nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.

KÖPEKLER ORMANA ATILDI
CHP'li Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in sorumluluğunda yer alan hayvan barınaklarında da durum farklı değil… Ayrıca birçok köpeğin toplanarak ormanlık alana götürülüp uyutulduğu ileri sürüldü.

DAMLA KAYA/SABAH

CHP’li belediyede büyük skandal! Ölüme terk edildiler
CHP’li belediyede büyük skandal! Ölüme terk edildiler
Başkan Erdoğan ile Putin görüştü
Başkan Erdoğan ile Putin görüştü
Biden’ın skandal açıklamalarına halktan sert tepki
Biden’ın skandal açıklamalarına halktan sert tepki
ABD’de yeni başkan kim olacak? Anket sonuçları...
ABD’de yeni başkan kim olacak? Anket sonuçları...
Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olur?
Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olur?
Başkan Erdoğan Marmara Depremi mesajı
Başkan Erdoğan Marmara Depremi mesajı
Beşiktaş'tan Nikola Kalinic hamlesi
Beşiktaş'tan Nikola Kalinic hamlesi
Mensah Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Mensah Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan ABD'nin hangi planlarını bozdu
Başkan Erdoğan ABD'nin hangi planlarını bozdu
Çavuşoğlu'dan Biden'a tepki: Cahilce yapılmış bir açıklama
Çavuşoğlu'dan Biden'a tepki: Cahilce yapılmış bir açıklama
ABD'nin yeni Suriye planı ne?
ABD'nin yeni Suriye planı ne?
Bakan Koca 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Koca 16 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
Daha Fazla Video Göster