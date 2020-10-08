CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Sana söz verirsem konuşursun! Alın mikrofonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısında tansiyon yükseldi. Belediyenin pazarcı esnafına hangi yardımları yaptığını konu alan soru önergesine sinirlenen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'e bağırarak, ''Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın! Sana söz verirsem konuşursun. Alın mikrofonu'' dedi.