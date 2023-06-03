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CHP'li aday Yasemin Fazlaca'dan skandal! AK Parti'ye oy veren kiracısını kapıya koydu

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 08:58
CHP bu kez başka bir skandala daha imza attı. CHP Yalova Milletvekili Yasemin Fazlaca iddiaya göre AK Parti'ye oy veren kiracılarını tahliye etmek istedi. Siyasi görüşlerinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirten kiracılar ise Fazlaca'dan şikayetçi oldu.
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