CHP'den TBMM'de provokasyon! A Haber'de sert tepki: Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor

TBMM'de düzenlenen bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de konu ile iligli değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Yaklaşık 40 yıla yakın TBMM’de görev yaptım. Böyle bir rezalet görmedim. Elbette kavgalar vardı ama yol kesme gibi bir eylemle karşı karşıya kalmadım. Yol kesmenin karşılığı bana göre eşkıyalık. Böyle bir olayla biz hiç karşılaşmadık. Bunlar teröre destek veriyorlar. Terörle ilgili suçlanan kişiye destek veriyorlar. Kandil’e özenmiş gibi bir tavır içindeler adeta. Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor. Meseleyi bu şekilde ortaya koymak lazım." dedi.

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