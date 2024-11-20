20 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
CHP'den TBMM'de provokasyon! A Haber'de sert tepki: Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor

CHP'den TBMM'de provokasyon! A Haber'de sert tepki: Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2024 11:56
TBMM'de düzenlenen bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de konu ile iligli değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Yaklaşık 40 yıla yakın TBMM’de görev yaptım. Böyle bir rezalet görmedim. Elbette kavgalar vardı ama yol kesme gibi bir eylemle karşı karşıya kalmadım. Yol kesmenin karşılığı bana göre eşkıyalık. Böyle bir olayla biz hiç karşılaşmadık. Bunlar teröre destek veriyorlar. Terörle ilgili suçlanan kişiye destek veriyorlar. Kandil’e özenmiş gibi bir tavır içindeler adeta. Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor. Meseleyi bu şekilde ortaya koymak lazım." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis’te eşkıyalık kabul edilemez
"Meclis’te eşkıyalık kabul edilemez"
A Haber’de sert tepki: Kandil ne yapıyorsa...
A Haber'de sert tepki: Kandil ne yapıyorsa...
Meclis’te CHP provokasyonu! Sert tepki
Meclis’te CHP provokasyonu! Sert tepki
Bakan Yerlikaya: Türkiye hukuk devletidir
Bakan Yerlikaya: Türkiye hukuk devletidir
FETÖ liderinin koruması yakalandı
FETÖ liderinin koruması yakalandı
Yenidoğan Çetesi duruşmasında 3. gün
"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında 3. gün
Bakan Yerlikaya’yı engelleme girişimi
Bakan Yerlikaya'yı engelleme girişimi
TBMM’de kayyum tartışması!
TBMM'de kayyum tartışması!
TBMM’de kayyum tartışması!
TBMM'de kayyum tartışması!
MİT’ten PKK’ya Orta Doğu’da operasyon
MİT’ten PKK’ya Orta Doğu’da operasyon
Narin Güran’ın gömüldüğü derede kellik ilacı bulundu
Narin Güran'ın gömüldüğü derede kellik ilacı bulundu
Heyelan faciası nasıl yaşandı?
Heyelan faciası nasıl yaşandı?
Daha Fazla Video Göster