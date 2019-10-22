CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında lafı dönüp dolaşıp ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan'a alçakça kaleme aldığı skandal mektuba getirdi.
CHP'DEN REZALET! TRUMP'IN MEKTUBUNA ALKIŞ TUTULAR
Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın "Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma seni daha sonra arayacağım" okuduğu bu rezil mektuba partililer alkış tuttu.
BAŞKAN ERDOĞAN: BU MEKTUBUN GEREĞİ YAPILACAK
Başkan Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği konuşmada Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" demişti.
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