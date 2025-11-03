CHP’den itirafçılara sus payı: İfadeni geri çek vekilliği kap

03 Kasım 2025, Pazartesi

Giriş: 03.11.2025 09:16
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olanlara CHP Genel Merkezi tarafından itiraflarını geri çekmeleri karşılığında vekillik sözü verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddianın sahibi eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasında da yeni detaylar var. İşte ayrıntılar…
