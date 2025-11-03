03 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP'den itirafçılara sus payı: İfadeni geri çek vekilliği kap
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olanlara CHP Genel Merkezi tarafından itiraflarını geri çekmeleri karşılığında vekillik sözü verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddianın sahibi eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasında da yeni detaylar var. İşte ayrıntılar…