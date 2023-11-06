CHP'deki kurultayda şok görüntüler! Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" baskısının görüntüleri ortaya çıktı

CHP'de girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıldır oturduğu genel başkanlık koltuğunu da seçimle kaybetti. Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket eden ve "tavşan aday" konumundaki Özgür Özel seçimi kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Seçimin yapıldığı olaylı kurultayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. İlk turda çoğunluğu sağlayamayan ve ikinci sırada olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekremci medya tarafından "çekil" baskısı yapılırken; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesinin engellendiği ve ikinci tura gitmesi için baskı yapıldığı görüldü. Baskı yapan isimlerin başında İmambakır Üküş'ün geldiği görüntülerle ortaya çıktı.

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