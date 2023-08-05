CHP'deki "koltukla savaşında" sıra geldi Kaftancıoğlu'na! İstanbul için "abiler" çözümü masada

CHP Genel Başkanlık koltuğu "Kemalciler ile Ekremciler" arasındaki kavgadan galip geleni bekliyor. Gerek parti gerek ilçe gerekse de mahalle çalışmalarında verilen amansız mücadele yeni bir alana daha sıçradı. İstanbul İl Başkanlığı için de gözlerini karartan taraflar arasındaki çekişmede Kılıçdaroğlu'nun ekibi açık ara öne geçti. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimler CHP İstanbul İl Başkanlığı için ön plana çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun koltuğuna oturacak isim için 'Abiler' formülüne dikkat çekti. Öte yandan bu gelişme "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.