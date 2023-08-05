05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'deki "koltukla savaşında" sıra geldi Kaftancıoğlu'na! İstanbul için "abiler" çözümü masada

CHP'deki "koltukla savaşında" sıra geldi Kaftancıoğlu'na! İstanbul için "abiler" çözümü masada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2023 13:24
CHP Genel Başkanlık koltuğu "Kemalciler ile Ekremciler" arasındaki kavgadan galip geleni bekliyor. Gerek parti gerek ilçe gerekse de mahalle çalışmalarında verilen amansız mücadele yeni bir alana daha sıçradı. İstanbul İl Başkanlığı için de gözlerini karartan taraflar arasındaki çekişmede Kılıçdaroğlu'nun ekibi açık ara öne geçti. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimler CHP İstanbul İl Başkanlığı için ön plana çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun koltuğuna oturacak isim için 'Abiler' formülüne dikkat çekti. Öte yandan bu gelişme "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP’de koltukla savaşın’’
CHP'de "koltukla savaşın''
İzmir’in su çilesi! Halk isyan etti
İzmir'in su çilesi! Halk isyan etti
Kılıçdaroğlu’na çağrı: Aday olmayın
Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aday olmayın
Irak kuzeyine terör operasyonu!
Irak kuzeyine terör operasyonu!
Oturduğunuz yerden konuşmayın
"Oturduğunuz yerden konuşmayın"
Dümeni İstanbul’a kırdı seçim için pozisyon aldı
Dümeni İstanbul'a kırdı seçim için pozisyon aldı
İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı?
İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı?
Erdoğan ilk kadın Amiral Fırat’ı tebrik etti
Erdoğan ilk kadın Amiral Fırat'ı tebrik etti
Terör örgütü PKK’nın paravan örgütler
Terör örgütü PKK’nın paravan örgütler
Ekrem İmamoğlu’ndan geri vites!
Ekrem İmamoğlu'ndan geri vites!
CHP’de aday bolluğu yaşanıyor
CHP'de aday bolluğu yaşanıyor
CHP’de “Atatürk” sessizliği!
CHP’de “Atatürk” sessizliği!
Daha Fazla Video Göster