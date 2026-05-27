CHP'deki kaosun perde arkası! Kılıçdaroğlu'ndan temizlik operasyonu mu geliyor?

CHP’de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası siyaset kazanı kaynamaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozarak "kurultay" mesajı verdi. Hukukçular ise partideki yetki krizinin göründüğünden daha derin olduğunu ifade ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Engin Akın, Kılıçdaroğlu’nun "arınma" stratejisini ve Özgür Özel yönetiminin hukuki akıbetini tüm detaylarıyla anlattı. İşte CHP’yi bekleyen sıcak saatlerin anatomisi...