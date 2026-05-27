CHP’de kurultay krizi: “Mutlak butlan” kararı sonrası parti içinde kaos hakim

CHP'de genel başkanlık yarışı ve kurultay tartışmaları mahkeme koridorlarına taşınırken, 'mutlak butlan' kararı siyaset gündemine bomba gibi düştü. A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi, parti binasındaki hasarı ve kurultay sürecindeki hukuki engelleri tek tek anlattı. Sakarya, Özgür Özel’in yeni parti iddialarının samimiyetten uzak olduğunu vurgularken, genel merkezde yaşanan arbedenin "baba ocağına" zarar verdiğini ifade etti.