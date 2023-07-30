30 Temmuz 2023, Pazar
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CHP'deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan CHP’de genel başkanlık savaşları devam ediyor. A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak ve Özgür Özel gibi isimlerin genel başkanlık için şansları değerlendirildi. Öte yandan, MHP'nin dönem milletvekili Arzu Erdem, "CHP’deki her bir birey ülkemiz için ‘milli güvenlik’ sorunu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.