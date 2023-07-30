30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?

CHP'deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 22:43
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan CHP’de genel başkanlık savaşları devam ediyor. A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak ve Özgür Özel gibi isimlerin genel başkanlık için şansları değerlendirildi. Öte yandan, MHP'nin dönem milletvekili Arzu Erdem, "CHP’deki her bir birey ülkemiz için ‘milli güvenlik’ sorunu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
CHP’deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?
CHP'deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?
2 PKK’lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...
2 PKK'lı terörist öldürüldü! İşte o anlar...
İİT’den olağanüstü toplantı kararı
İİT'den olağanüstü toplantı kararı
14 terörist etkisiz hale getirildi
14 terörist etkisiz hale getirildi
Askerlik süresi uzatılacak mı? MSB’den açıklama
Askerlik süresi uzatılacak mı? MSB’den açıklama
YAŞ Toplantısı ağustos ayının...
YAŞ Toplantısı ağustos ayının...
Ömer Çelik’ten kiralık İHA açıklaması
Ömer Çelik'ten kiralık İHA açıklaması
CHP’de seçim sonrası değişim polemiği
CHP’de seçim sonrası değişim polemiği
TELE 1’de ekmek üzerinden algı operasyonu
TELE 1'de ekmek üzerinden algı operasyonu
12 PKK’lı etkisiz hale getirildi
12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
TSK’nın yok edici gücü Fırtına obüsleri!
TSK'nın "yok edici" gücü Fırtına obüsleri!
CHP Kurultay’a gidecek mi?
CHP Kurultay'a gidecek mi?
Daha Fazla Video Göster