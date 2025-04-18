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CHP’de yolsuzluk iddiaları İzmir’e sıçradı!

CHP'de yolsuzluk iddiaları İzmir'e sıçradı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 23:14
CHP’de yolsuzluk ve rüşvet skandalı gündemden düşmüyor. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken, İstanbul Beşiktaş Belediyesi’ne “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye çalışanı adliyeye sevk edildi. Yolsuzluk iddialarının merkezinde bu kez İzmir yer aldı. CHP’li Kemalpaşa Belediyesi de “usulsüzlük” soruşturması başlatılan belediyeler arasına girdi. Soruşturma kapsamında bazı evrak ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Gündemi sarsan bu gelişmelerin ardından gözler, devam eden diğer belediye incelemelerine çevrildi.
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CHP’de yolsuzluk iddiaları İzmir’e sıçradı!
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