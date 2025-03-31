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CHP’de şaibe krizi derinleşiyor! Kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15’e yükseldi

CHP'de şaibe krizi derinleşiyor! Kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.03.2025 00:48
Güncelleme:31.03.2025 00:48
CHP haftalardır şaibeli kurultay süreciyle çalkalanırken 6 Nisan'da yeniden sandık başına gidecek. Şaibeli kurultay soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık olan partili ve delegelerin sayısında artış yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman soruşturma kapsamında tanık sayısının 15'e çıktığını belirtirken kurultaydaki rüşvete ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Karaman "Özgür Özel'in seçimi kazanabilmesi için 10 iş insanının partililere 1200 adet lüks telefon hediye etti." ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise şaibeli kurultay ve İmamoğlu-Özel ilişkisin önemli değerlendirmelerde bulundu.
CHP’de şaibe krizi derinleşiyor! Kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15’e yükseldi
CHP’de kriz derinleşiyor! Şaibeli kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15’e yükseldi
CHP'de kriz derinleşiyor! Şaibeli kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15'e yükseldi
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