CHP’de şaibe krizi derinleşiyor! Kurultaydaki rüşvette tanık sayısı 15’e yükseldi

CHP haftalardır şaibeli kurultay süreciyle çalkalanırken 6 Nisan'da yeniden sandık başına gidecek. Şaibeli kurultay soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık olan partili ve delegelerin sayısında artış yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman soruşturma kapsamında tanık sayısının 15'e çıktığını belirtirken kurultaydaki rüşvete ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Karaman "Özgür Özel'in seçimi kazanabilmesi için 10 iş insanının partililere 1200 adet lüks telefon hediye etti." ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise şaibeli kurultay ve İmamoğlu-Özel ilişkisin önemli değerlendirmelerde bulundu.