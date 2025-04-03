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CHP’de şaibe iddialarının gölgesinde kurultay

CHP'de şaibe iddialarının gölgesinde kurultay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 20:28
CHP’de olağanüstü kurultaya sayılı günler kala, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı ve ilk kez net bir şekilde "Aday değilim" dedi. Parti içinde ise blok liste ve çarşaf liste tartışmaları giderek derinleşiyor. Peki, bu iki liste yöntemi arasındaki fark ne? CHP kulislerinde neler konuşuluyor? İşte ayrıntılar...
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CHP’de şaibe iddialarının gölgesinde kurultay
CHP’de şaibe iddialarının gölgesinde kurultay
CHP'de şaibe iddialarının gölgesinde kurultay
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