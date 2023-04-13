13 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Liste tartışılıyor
Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile başlayan kriz derinleşiyor. Arşivler açıldı. Kılıçdaroğlu ile Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde yaşadığı tartışmalar ve birbirlerine söyledikleri sert sözler gün yüzüne çıktı. Çankaya'da CHP seçmeninin Ergin'e tepki olarak sandığa gitmeyeceği konuşuluyor. Partilerin listelerinde değişiklik yapmaları için son gün cuma.19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek. Ergin'in durumu da o tarihte netlik kazanacak. Öte yandan HDP, seçim yaklaştıkça pazarlıkta Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği talepleri gündeme getirmeye devam ediyor. Milletvekili adayı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere yürütmeye mecbur olduğunu üzerine basa basa söyledi .&NBSP;İYİ Parti ise bu duruma kayıtsız.