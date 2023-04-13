13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Liste tartışılıyor

CHP’de Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Liste tartışılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 14:18
Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile başlayan kriz derinleşiyor. Arşivler açıldı. Kılıçdaroğlu ile Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde yaşadığı tartışmalar ve birbirlerine söyledikleri sert sözler gün yüzüne çıktı. Çankaya'da CHP seçmeninin Ergin'e tepki olarak sandığa gitmeyeceği konuşuluyor. Partilerin listelerinde değişiklik yapmaları için son gün cuma.19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek. Ergin'in durumu da o tarihte netlik kazanacak. Öte yandan HDP, seçim yaklaştıkça pazarlıkta Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği talepleri gündeme getirmeye devam ediyor. Milletvekili adayı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere yürütmeye mecbur olduğunu üzerine basa basa söyledi .&NBSP;İYİ Parti ise bu duruma kayıtsız.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DASK yerine ’afet’ sigortası
DASK yerine 'afet' sigortası
Ücretsiz üniversiteye hazırlık programı!
Ücretsiz üniversiteye hazırlık programı!
Yeniden Refah’ta aday tanıtımı!
Yeniden Refah'ta aday tanıtımı!
Afet konutları hızla yükseliyor!
Afet konutları hızla yükseliyor!
Yeniden Refah adayları tanıtıyor
Yeniden Refah adayları tanıtıyor
CHP Ergin’i neden aday yaptı?
CHP Ergin’i neden aday yaptı?
CHP’de Ergin krizi derinleşiyor
CHP’de Ergin krizi derinleşiyor
Oy pusulaları basılmaya başlandı
Oy pusulaları basılmaya başlandı
Köy evleri bayramda teslim ediliyor!
Köy evleri bayramda teslim ediliyor!
Aday listelerinde değişiklik sinyali!
Aday listelerinde değişiklik sinyali!
Başkan Erdoğan 3. kez Malatya’da!
Başkan Erdoğan 3. kez Malatya'da!
İP’in içinde ciddi bir kaynama var
"İP'in içinde ciddi bir kaynama var"
Daha Fazla Video Göster