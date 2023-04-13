CHP’de Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Liste tartışılıyor

Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile başlayan kriz derinleşiyor. Arşivler açıldı. Kılıçdaroğlu ile Ergin'in Adalet Bakanı olduğu dönemde yaşadığı tartışmalar ve birbirlerine söyledikleri sert sözler gün yüzüne çıktı. Çankaya'da CHP seçmeninin Ergin'e tepki olarak sandığa gitmeyeceği konuşuluyor. Partilerin listelerinde değişiklik yapmaları için son gün cuma.19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek. Ergin'in durumu da o tarihte netlik kazanacak. Öte yandan HDP, seçim yaklaştıkça pazarlıkta Kılıçdaroğlu'nun kabul ettiği talepleri gündeme getirmeye devam ediyor. Milletvekili adayı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere yürütmeye mecbur olduğunu üzerine basa basa söyledi .&NBSP;İYİ Parti ise bu duruma kayıtsız.

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