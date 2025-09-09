09 Eylül 2025, Salı
CHP'de parti içi kriz büyüyecek mi? CHP nasıl bir yol haritası belirleyecek?
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin dün olaylı bir şekilde il binasına girdi. Tekin'in binaya girmesinin ardından ise CHP, İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirdi. Yeni adres Bahçelievler gösterildi. Siyasetin sıcak gelişmelerini ve hukuki boyutlarını A Haber canlı yayına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve İstanbul 2 NO'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı değerlendirdi.