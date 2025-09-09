09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de parti içi kriz büyüyecek mi? CHP nasıl bir yol haritası belirleyecek?
CHP’de parti içi kriz büyüyecek mi? CHP nasıl bir yol haritası belirleyecek?

CHP'de parti içi kriz büyüyecek mi? CHP nasıl bir yol haritası belirleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 12:46
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin dün olaylı bir şekilde il binasına girdi. Tekin'in binaya girmesinin ardından ise CHP, İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirdi. Yeni adres Bahçelievler gösterildi. Siyasetin sıcak gelişmelerini ve hukuki boyutlarını A Haber canlı yayına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve İstanbul 2 NO'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de parti içi kriz büyüyecek mi? CHP nasıl bir yol haritası belirleyecek?
CHP’nin 15 Eylül ve 21 Eylül planı ne?
CHP'nin 15 Eylül ve 21 Eylül planı ne?
CHP’li vekilden polise skandal sözler!
CHP’li vekilden polise skandal sözler!
CHP’de parti içi kriz büyüyecek mi?
CHP'de parti içi kriz büyüyecek mi?
Hikmet Çetin, FETİ yıldız ile görüştü!
Hikmet Çetin, FETİ yıldız ile görüştü!
İzmir saldırganı yargılamada çocuk mu sayılacak?
İzmir saldırganı yargılamada "çocuk" mu sayılacak?
CHP binası önünde yine gerilim
CHP binası önünde yine gerilim
İstanbul krizi CHP’yi nereye sürükleyecek?
“İstanbul krizi” CHP’yi nereye sürükleyecek?
Resmi il binamız Sarıyer’deki binadır
"Resmi il binamız Sarıyer’deki binadır"
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi
Gürsel Tekin masaya yumruğunu vurup yüzlerine söyledi
Cumhur İttifakı vekilleri Gazze sınırında!
Cumhur İttifakı vekilleri Gazze sınırında!
Saldırganla bağlantılı 27 kişi gözaltında
Saldırganla bağlantılı 27 kişi gözaltında
CHP’de Gürsel Tekin gerilimi sürüyor
CHP'de "Gürsel Tekin" gerilimi sürüyor
Daha Fazla Video Göster