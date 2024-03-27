27 Mart 2024, Çarşamba
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CHP'de para sayma soruşturması! Savcılık Şişli ve Maltepe Belediye Başkanlarını ifadeye çağırdı
CHP'deki para sayma soruşturması genişliyor. Bu zamana kadar CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dahil toplam 11 şüpheli ifade vermişti. Savcılık tarafından ifadeye çağrılan yeni isimler var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.