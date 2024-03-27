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CHP'de para sayma soruşturması! Savcılık Şişli ve Maltepe Belediye Başkanlarını ifadeye çağırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 10:07
CHP'deki para sayma soruşturması genişliyor. Bu zamana kadar CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dahil toplam 11 şüpheli ifade vermişti. Savcılık tarafından ifadeye çağrılan yeni isimler var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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CHP’de para sayma soruşturması! Savcılık Şişli ve Maltepe Belediye Başkanlarını ifadeye çağırdı
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