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CHP'de "oylarımız düşüyor" tartışması

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Giriş: 26.10.2020 13:22
Güncelleme:26.10.2020 13:28
CHP'nin oylarının yüzde 17'lere düşmesine bir tepki de CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Partinin son beş ayda yüzde 7'ye yakın oy kaybettiğini dile getiren Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''seçimi kaybedersek hesabını veremeyiz'' diye seslendi.

CHP'deki oy düşüşü İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'i de isyan ettirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''seçimi kaybedersek hesabını veremeyiz'' diye seslendi.

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Tekin, CHP yönetimini gerçekleri görmemekle suçladı. Tekin, "Anadolu çocuğuyuz kavga edene kız vermezler. Anketlerle kavga edip seçim kazanmayı düşünmek, kurmay heyetinle kavga edip savaş kazanmayı düşünmek gibidir. Kendimize sahte bir dünya kurup içinden zafer çıkartamayız. Zafere giden yol gerçekleri kabul edip, çalışmakla başlar. Önümüzdeki seçimleri kaybedersek bunun hesabını kimseye veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tekin, CHP'nin sadece oy değil üye de kaybettiğini dile getirdi ve ''CHP bakkal dükkanı değil'' sözleri ile Kılıçdaroğlu yönetimini hedef aldı.

Daha önce CHP'li Muharrem ince, Barış Yarkadaş ve Haluk Pekşen de CHP'nin oylarının yüzde 17'lere düştüğünü dile getirmiş, parti yönetimine tepki göstermişlerdi.

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