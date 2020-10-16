CHP bölünme süreci! Muharrem İnce'den sonra Deniz Baykal'ın ekibi de yeni parti hazırlığına girişti

BAYKAL'IN EKİBİ HAZIRLANIYOR

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre CHP içindeki Kemalist kanat yeni bir parti hazırlığında. Yeni parti için harekete geçen isimler ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın olan Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu ve Mustafa Özyürek. Bu isimlerin yanında Onur Öymen ve Şahin Mengü'nün de adı yeni parti için geçiyor.