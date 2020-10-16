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CHP bölünme süreci! Muharrem İnce'den sonra Deniz Baykal'ın ekibi de yeni parti hazırlığına girişti

ile turuna çıkan ’nin hazırlığında olduğu konuşulurken ’deki bölünme sürecinin hızlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 'ın ekibi de "" ismiyle yeni bir parti kuracak. Bu yeni partinin başında ise Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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CHP bölünme süreci! Muharrem İnce'den sonra Deniz Baykal'ın ekibi de yeni parti hazırlığına girişti

karşısında girdiği her seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, her hezimetten sonra ayrışıyor, bölünüyor. Son olarak "" adı altında 'yi gezmeye başlamış parti kuracağı iddialarını yalanlasa da siyaset kulislerinde İnce'nin parti kurmak için Türkiye'yi gezip nabız yokladığı konuşulmaya başlanmıştı. Parti içindeki bölünmeyi engelleyemeyen 'na zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.

BAYKAL'IN EKİBİ HAZIRLANIYOR

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre içindeki Kemalist kanat yeni bir parti hazırlığında. için harekete geçen isimler ise eski CHP Genel Başkanı 'a yakın olan Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu ve Mustafa Özyürek. Bu isimlerin yanında Onur Öymen ve Şahin Mengü'nün de adı yeni parti için geçiyor.

İSMİ: HALK PARTİ, GENEL BAŞKANI BELLİ

Söz konusu partinin isminin de "" olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte partinin genel başkanlığı için konuşulan isim de yabancı değil. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin başlattığı harekete olduğu gibi bu harekete de sessiz kalıyor. Kılıçdaroğlu, kendi destekçileri tarafından bu oluşumlara bir tepki vermediği için eleştiriliyor.

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