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Terörsüz Türkiye'de kritik adım! Gözler TBMM'de

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'ye çevrildi. Milli Dayanışma Yasası'nın bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Sürecin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yansımaları ise Diyarbakır'dan A Haber canlı yayınında ele alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, bölgedeki gelişmeleri aktardı. Diyarbakır'dan gerçekleştirilen yayına konuk olan sivil toplum kuruluşu başkanı Eshat Güngürür, vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

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