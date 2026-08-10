Terörsüz Türkiye'de kritik adım! Gözler TBMM'de

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'ye çevrildi. Milli Dayanışma Yasası'nın bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Sürecin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yansımaları ise Diyarbakır'dan A Haber canlı yayınında ele alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, bölgedeki gelişmeleri aktardı. Diyarbakır'dan gerçekleştirilen yayına konuk olan sivil toplum kuruluşu başkanı Eshat Güngürür, vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini aktardı.