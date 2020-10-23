MHP'den "sokak eylemleri çağrısı" açıklaması: Kirli tezgahın arkasında CHP var

İktidarın her konuya müdahale ettiği ve demokratik ilkeleri çiğnediğini öne sürenlerin son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesildiğine dikkati çeken Yal��ın, şöyle devam etti:

"Bu yeni kirli tezgahın arkasında CHP vardır. Psikogenetik açıdan darbeci ve müdahaleci bir parti olan CHP, iktidarı meşru yollardan elde edemeyeceğini gördüğünden; her vasıtaya başvurarak, her konuyu bahane ederek yönetimi ele geçirmek için kolları sıvamıştır. Öyle ki CHP, kriz çığırtkanlığına MHP lideri Sayın Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyası bile malzeme yapılmaktadır. Ecdadımızın sosyal dayanışma geleneğinin ulvi bir parçası olan askıda ekmek, Sayın Bahçeli'nin uzun zamandan beri rağbet gösterdiği ve açık tutmaya çalıştığı bir hayır kapısıdır. Devlet Bahçeli, askıda ekmek kampanyasını 6 Ekim 2012'de Samsun İlkadım Belediyesi vasıtasıyla başlatmış, 365 günde 9 ekmek sloganıyla startı verilen kampanyaya bizzat katkıda bulunmuştur."