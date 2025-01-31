CHP’de ön seçim krizi! İmamoğlu ve Yavaş arasında savaş başladı

CHP'de alınan 'ön seçim' kararının yankıları sürüyor. Partide cumhurbaşkanı adayının en geç nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor. İşte bu noktada arşivler yeniden açıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in adayın erken açıklanmasına karşı çıktığı eski açıklamaları tekrar gündem oldu. Seçime daha üç yıl varken CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da bir kez daha karşı karşıya geldi. İmamoğlu'ndan ön seçim için destek açıklaması gelirken Yavaş cephesinde tam tersi tavır söz konusu.

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