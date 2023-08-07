CHP'de neler oluyor? Bitmeyen değişim tartışmaları... Çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu gider İmamoğlu gelir, CHP yine patinaj yapar

CHP'de değişim tartışmalarına yeni bir isim daha eklendi. CHP'de değişim tartışmaları kısır döngüye mi girdi? CHP'de neler konuşuluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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