CHP'de kritik istifa! Başdanışman Mehmet Hasan Eken istifa etti

CHP yeni bir istifa depremiyle sarsıldı. 4 ay önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına atanan ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa etti. Eken'in neden istifa ettiği bilinmezken, bunun Eken'le sınırlı kalmayacağı ve CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.

CHP yeni bir istifa depremiyle sarsıldı. 4 ay önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığına atanan ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken istifa etti. Eken'in neden istifa ettiği bilinmezken, bunun Eken'le sınırlı kalmayacağı ve CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edeceği konuşuluyor.