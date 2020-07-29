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CHP'de kazan kaynıyor! Canan Kaftancıoğlu ve Tuncay Özkan çekişmesi büyüyor

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Giriş: 29.07.2020 22:26
Güncelleme:29.07.2020 22:29
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, ''Tuncay Özkan'ın parti meclisine seçilmemesi için elimden geleni yaptım'' sözleri partide krize neden oldu. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hazırladığı anahtar listeye karşı İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun delegelere alternatif bir liste sunmasına tepki gösterdi. Bu son olayla birlikte ana muhalefet cephesinde parti içi çekişme bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Tuncay Özkan'a karşı yapılan bu hamle ''10 Aralıkçı''lar ile ulusalcılar arasındaki çekişmenin yansıması'' olarak yorumlandı.
CHP'deki iç çekişme bir kez daha gözler önüne serildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'de slogan haline gelen ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sözüne karşı çıkması iki ismi 2018'deki kurultay öncesinde de karşı karşıya getirmiş, Tuncay Özkan, Kaftancıoğlu'na sert sözlerle tepki göstermişti.

İkili arasındaki gerilim zaman içerisinde tatlıya bağlansa da Kaftancıoğlu'nun son hamlesi CHP'de yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
parti içi hesaplaşma gün yüzüne çıktı.

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