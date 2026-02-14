CANLI YAYIN
CHP'de "Gürlek'le tokalaşma" tartışması! Uzman isimler A Haber'de çarpıcı analiz: CHP kendi kendine operasyon yapıyor

CHP'nin TBMM’deki yemin töreninde kürsüyü işgal etmesi büyük tepki çekti. A Haber’e konuşan Akın Gürlek, törenden önce tüm partilerle samimi bir ortamda bir araya geldiklerini belirtmişti. CHP’nin Meclis’teki iki yüzlü tavrı kamuoyunda tartışma yaratırken Sabah yazarı Mahmut Övür ise muhalefetin kurumlara saygı vurgusu yapması Meclis’te gerilimi tırmandırmasının “çifte standart” olduğunu savundu. Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise CHP'nin "demokrasi ve adalet" söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu vurguladı.

