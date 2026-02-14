Beşiktaş’ta park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla öldürdü: Yakınları saldırganı darbetti

Beşiktaş’ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu’nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan Ş., A.B.(28), V.A.(32) ve C.A.(39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A.(62) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.