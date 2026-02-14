CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Masada müzakere sahada uçak gemisi! I A Haber’de dikkat çeken analiz

ABD ve İran arasındaki gerilim nükleer müzakereler ve askeri sevkiyat iddialarıyla tırmanırken, Washington’ın Tahran’a yönelik yeni stratejisi dünyayı teyakkuza geçirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler, Trump yönetiminin “müzakere olmazsa saldırı” imasıyla İran’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirtirken, bölgedeki uçak gemisi hareketliliği ve olası hava operasyonu senaryoları küresel siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Öne Çıkanlar

Beşiktaş’ta park yeri kavgası kanlı bitti
Beşiktaş’ta park yeri kavgası kanlı bitti
CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu!
CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu!
Bakırköy'deki 30 milyon dolar soygun skandalı: 7 gözaltı
Bakırköy'deki 30 milyon dolar soygun skandalı: 7 gözaltı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber’de
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber’de
Devriye atan polise bıçaklı saldırı
Devriye atan polise bıçaklı saldırı
Gürlek'ten A Haber’de CHP'nin kapatılacağı iddialarına yanıt
Gürlek'ten A Haber’de CHP'nin kapatılacağı iddialarına yanıt
Adana'da Kozan-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
Adana'da Kozan-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı