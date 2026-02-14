Masada müzakere sahada uçak gemisi! I A Haber’de dikkat çeken analiz

ABD ve İran arasındaki gerilim nükleer müzakereler ve askeri sevkiyat iddialarıyla tırmanırken, Washington’ın Tahran’a yönelik yeni stratejisi dünyayı teyakkuza geçirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler, Trump yönetiminin “müzakere olmazsa saldırı” imasıyla İran’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını belirtirken, bölgedeki uçak gemisi hareketliliği ve olası hava operasyonu senaryoları küresel siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.