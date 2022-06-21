21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı?

CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2022 23:01
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komitesi Üyesi Selman Özboyacı CHP içinde başlayan genel başkanlık savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özboyacı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını vurgularken, CHP içindeki bir grubun 2023 planını ve partinin başına geçebilecek muhtemel adayları değerlendirdi.
CHP’de genel başkanlık savaşı mı başladı?
CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı?
Muğla’da orman yangını! A Haber muhabiri bölgedeki son gelişmeleri aktardı
Muğla'da orman yangını! A Haber muhabiri bölgedeki son gelişmeleri aktardı
Son 134 yılın en yüksek sıcaklığı
Son 134 yılın en yüksek sıcaklığı
İBB’den Emirgan’da izinsiz ağaç kesimi
İBB'den Emirgan'da izinsiz ağaç kesimi
İBB 2019 yılında vadetti 3 yıldır adım atılmadı!
İBB 2019 yılında vadetti 3 yıldır adım atılmadı!
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği!
Hacı Bayram Veli Camii’ne ziyaretçi akını!
Hacı Bayram Veli Camii’ne ziyaretçi akını!
Avrupa kömüre dönüyor!
Avrupa kömüre dönüyor!
Teröristlere pençe darbesi!
Teröristlere "pençe" darbesi!
Hangi illerde sağanak bekleniyor?
Hangi illerde sağanak bekleniyor?
Damak çatlatan lezzet!
Damak çatlatan lezzet!
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Daha Fazla Video Göster