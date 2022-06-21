CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komitesi Üyesi Selman Özboyacı CHP içinde başlayan genel başkanlık savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özboyacı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını vurgularken, CHP içindeki bir grubun 2023 planını ve partinin başına geçebilecek muhtemel adayları değerlendirdi.