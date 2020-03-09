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09.03.2020

CHP'de Engin Özkoç için kırmızı alarm verildi! Peki dokunulmazlığı kaldırılacak mı? İşte son durum |Video

TBMM'de Başkan Erdoğan'a hakaret eden, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin karma komisyona ulaşması ile birlikte ana muhalefet partisinde kırmızı alarm verildi. Milletvekillerine, 24 ilde çalışma yapmaları için verilen tüm görevler iptal edildi. Meclis çalışmalarına etkin katılmaları istendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Özkoç'un arkasında olduklarını yineledi.

CHP skandalın arkasında durmaya devam ediyor. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, parti yönetimi tam kadro Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yanında.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin ardından, hakkında hazırlanan fezlekenin karma
komisyona ulaşması ile birlikte ana muhalefet partisinde alarmın rengi kırmızıya döndü. Milletvekillerine, 24 ilde çalışma yapmaları için
verilen görevler iptal edildi. Meclis çalışmalarına etkin katılmaları istendi.

CHP'Lİ İSMİN DOKULUMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

CHP karma komisyondan, Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkması halinde muhalefet tarzını daha da sertleştirecek.
AK Parti ise geri adım atmamakta kararlı. ''Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılmalı'' görüşüne milletvekilleri tam destek veriyor.

Karma komisyondan Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıkması halinde Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.
Meclis'te 290 sandalyesi bulunan AK Parti'nin oyları Özkoç'un dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Özkoç için yargılanma süreci başlayacak. CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un,en az bir yıl ceza
alması alması halinde milletvekilliği düşecek.

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