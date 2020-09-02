Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, gaf yaptı. Öztrak açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti. Bu sözler sosyal medyada paylaşım ve izlenme rekoru kırdı.

"CHP ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA SAHİP ÇIKAR"

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan olan ve DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde tutuğu ölüm orucu sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik ile ilgili değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Çok açık söyleyeyim, işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Öte yandan CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın bu gafı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.