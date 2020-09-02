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Faik Öztrak'tan skandal gaf: CHP adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar! Sosyal medyayı salladı

'nin dün gerçekleştirilen sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , skandal bir gafa imza attı. Faik Öztrak, "CHP adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar." ifadesini kullandı. Öztrak'ın bu sözleri sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Faik Öztrak'tan skandal gaf: CHP adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar! Sosyal medyayı salladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, gaf yaptı. Öztrak açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti. Bu sözler sosyal medyada paylaşım ve izlenme rekoru kırdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztraktan skandal gaf! Sözleri sosyal medyayı salladı CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN SKANDAL GAF! SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

"CHP ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA SAHİP ÇIKAR"
Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan olan ve DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde tutuğu ölüm orucu sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik ile ilgili değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Çok açık söyleyeyim, işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıkar." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Öte yandan CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın bu gafı sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak DHKP-Cli terörist Ebru Timtike sahip çıktıklarını inkar eti! İşte partinin arka çıktığı teröristler CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK DHKP-C'Lİ TERÖRİST EBRU TİMTİK'E SAHİP ÇIKTIKLARINI İNKAR ETİ! İŞTE PARTİNİN ARKA ÇIKTIĞI TERÖRİSTLER
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