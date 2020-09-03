CHP'li yazar Mine Kırıkkanat'tan Türk milletine hakaret! Alpay Özalan'dan sert tepki: CHP bir insan olsa...

Son dakika haberi... CHP'li Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Türk milletine hakaret etti. TELE 1'de bir programa konuk olan Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağıladı. Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Özalan, "Neden bu millete bu kadar düşmansınız? CHP bir insan olsa kesinlikle Mine Kırıkkanat olurdu..." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... CHP'li Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Türk milletine hakaret etti. TELE 1'de bir programa konuk olan Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağıladı. Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.

Kırıkkanat'ın sözleri sosyal medyada ünlü isimler, siyaset dünyası ve vatadandaşlar tarafından büyük tepki çekti.





"AVRUPA ÜLKELERİNDE KÜLTÜR ÇOK DAHA YÜKSEK"



Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek.

Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor.

Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok ya.. Ya bizde bu bile yok. Bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık.

"CEHALET DESEN DİZ BOYU"



İşte bizde bu çok eksik çünkü cahil sayımız... Çok önemli bir Latince söz vardır. Kültürlü insanlar için program yaptığımdan söyleyebilirim. 'Verba volant, skripta manent.' Sözsel belleği olan, ondan da her şeyi uçan bir seçmen kitlesi.

Özenle yetiştirdikleri, cehaletle eğittikleri seçmen kitlesi... Sen istediğini söyle seçmenine, o cahil. Hatta daha kültürsüz... Anlatabiliyor muyum?

Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında." ifadelerinde bulundu.

CHP BİR İNSAN OLSA...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Özalan, "Neden bu millete bu kadar düşmansınız? CHP bir insan olsa kesinlikle Mine Kırıkkanat olurdu..." ifadelerini kullandı.