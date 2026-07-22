Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme var mı?

Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var mı? Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun hastane verilerinin kasıtlı olarak silindiği iddiası üzerine aralarında Tunceli eski Valisi Osman Kaymak'ın değil, haber metninde belirtilen eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında "delil karartma" iddiası kapsamında işlem yapılırken, soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.