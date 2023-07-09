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CHP’de ayaklananların sonu | ANALİZ

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Giriş: 09.07.2023 17:14
CHP'de bugüne kadar birçok önemli isim partinin politikalarından, çizgisinden rahatsız olduğu ve partiyi sert eleştirdiği için ya partiden gönderildi ya da istifa etti. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş Partiyle yollarını ayıran önemli isimlerden. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da disipline sevk edildi. Bugünlerde değişim çağrılarıyla gündem gelen Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Peki CHP'de kim partiyi neden eleştiriyor? Eleştirenlerin sonu ne oluyor? Detaylar analiz haberimizde...
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