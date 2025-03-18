18 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP'de alternatif tören skandalı! Zonguldak Valisi'nden tepki: Ayıp utanmıyor musunuz?
CHP'de bu kez de alternatif tören skandalı patlak verdi. Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP tarafından Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı'nda alternatif tören düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, törene katılan CHP'liere sert sözlerle tepki gösterdi. Binanın balkonuna çıkan Vali Hacıbektaşoğlu, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp” ifadelerini kullandı.