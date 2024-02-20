CHP’de adaylık krizi sürüyor! Murat Karayalçın'dan CHP yönetimine dikkat çeken uyarı: Kaygılıyım

CHP'de aday tartışmaları ile birlikte yaşanan istifalara SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da ses yükseltti. ''Ön seçim yapılmadan küskünlüklerin yaşanması önlenemez'' diyen Karayalçın, CHP'de yaşananları ''kaygılıyım'' sözleri ile anlattı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

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