20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’de adaylık krizi sürüyor! Murat Karayalçın'dan CHP yönetimine dikkat çeken uyarı: Kaygılıyım
CHP'de aday tartışmaları ile birlikte yaşanan istifalara SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da ses yükseltti. ''Ön seçim yapılmadan küskünlüklerin yaşanması önlenemez'' diyen Karayalçın, CHP'de yaşananları ''kaygılıyım'' sözleri ile anlattı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.