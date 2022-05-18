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CHP’de 650 milyon kavgası! CHP’nin eski avukatı soruyor: 650 milyon nerede?

A Haber
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Giriş: 18.05.2022 10:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, geçen yıl partinin kasasındaki 650 milyonun hesabını sormuş, CHP yönetimi de Çiçek'e tazminat davası açmıştı. O davada karar çıktı. CHP'nin tazminat talebi reddedildi. A Haber'e konuşan Mustafa Kemal Çiçek ise kararı bakın nasıl değerlendirdi.
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