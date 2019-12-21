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21.12.2019

CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

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