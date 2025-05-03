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CHP’de 15 yıldır süren ihanet tartışması! Kaset kumpası ve şaibeli kurultay

CHP’de 15 yıldır süren ihanet tartışması! Kaset kumpası ve şaibeli kurultay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 09:19
İhanet suçlamalarının ve siyasi kavgaların yaşandığı CHP'de krizler bitmek bilmiyor. Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na göndermelerde bulunmuştu. CHP'de kim kimi saf dışı bıraktı? İşte detaylar…
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CHP’de 15 yıldır süren ihanet tartışması! Kaset kumpası ve şaibeli kurultay
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