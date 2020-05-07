CHP yandaşı Halk TV’de başörtüsü ve sakal skandalı

Geçtiğimiz günlerde darbe iması yapılan Halk TV, şimdi de başörtüsü ve sakal skandalına imza atıldı. Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, kapanan kadınlar için "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok" şeklinde konuştu.