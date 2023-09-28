28 Eylül 2023, Perşembe
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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına aday olmayabilir
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken parti içindeki değişimcilerin adayı Özgür Özel adaylığını resmen duyurdu. Bu gelişme sonrası CHP'de il kongrelerinde de büyük gerginlik yaşanırken çok sayıda ilde olay çıktı. Delege seçimlerinin sonucunun ne olacağı da merak konusu olurken CHP yandaşı Fatih Portakal flaş bir iddiada bulundu. Portakal yapılan anketlerin Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürmediğini söylerken "Morali şu an iyi değil Kılıçdaroğlu'nun. O yüzden geri adım atabilir ve yarışa girmeyebilir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...