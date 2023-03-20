CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ortaya koyduğu güçlü liderlikle birlikte küresel çapta yaşanan krizleri çözme başarısı dikkat çekerken bu durum muhalif isimlerin de gözünden kaçmıyor. CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen eski Fox TV yeni Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın liderlik özelliklerine işaret ederken "Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...